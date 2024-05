Comparte

El animador Francisco Kaminski se refirió al fin de su matrimonio con Carla Jara, en el programa “Podemos Hablar” el pasado domingo.

En conversación con Julio César Rodríguez, Kaminski repasó múltiples aristas, como los mensajes borrados, su viaje a Brasil, así como su relación con Camila Andrade.

Sin embargo, un tema que también tocó fue la relación con su hijo, Mariano, situación que ha cambiado tras su mediático quiebre.

“Es un niño de 9, 10 años… tiene información que a su edad no debería tener y ahí creo que somos responsables Carla y yo, en términos de involucrarlo… que para mi gusto no debería haber sido“, inició comentando.

“Es el principal dolor que cargo yo” – Francisco Kaminski

Tras esto, reveló que el menor incluso no lo llama, porque “lo emplaza (…) con temas que ve en redes sociales“.

“Como padre tampoco puedo permitir, en términos de falta de respeto, de palabras que no son apropiadas“, argumentó.

Además, deslizó que Carla Jara estaría influyendo en la percepción que tiene el niño de él.

“No sé por qué me llama mucho la atención que repita palabras, que son igual a las que me repite ella. Me emplaza igual como me emplazaba ella en su momento“, expresó.

Por último, expresó: “De cierta manera creo que todo esto…. día a día es el principal dolor que cargo yo. Yo tampoco tenía una relación lejana con él“.