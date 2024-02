Comparte

Un llamado a la “austeridad” hizo el Presidente Gabriel Boric en medio de la polémica desatada por la compra de autos de lujo marca Lexus para los ministros de la Corte Suprema, que significa un desembolso de casi $1.200 millones.

Los dichos del mandatario surgen durante un acto en el que se le hacía entrega de nuevos vehículos a Gendarmería, recordando que estos “tienen un solo objetivo, mejorar y fortalecer la labor de Gendarmería a lo largo del país, para así cumplir con lo que espera la ciudadanía de nosotros, del Estado y en particular de la institución”.

“Que todos quienes estamos involucrados en la tarea del resguardo de la seguridad pública puedan contar con los recursos necesarios para llevar adelante su misión de la mejor manera, de manera austera, pero segura… más bien austera y segura“, añadió.

Cabe recordar que durante esta semana se conoció que el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial aprobó la compra de un auto Lexus para cada uno de sus 21 ministros de la Corte Suprema y al fical adjunto. Cada uno de los modelos llega a un valor de 56 millones de pesos, totalizando casi $1.200 millones.

Gobierno enfatiza que es el Poder Judicial el que debe responder tras polémica compra de autos Lexus

Agencia Uno – Referencial

Más temprano durante esta misma jornada, el Ejecutivo explicó que debido a que el Poder Judicial es un organismo autónomo e independiente del Gobierno, debe ser este el que responda por su ejecución de presupuesto.

“Lo importante acá es que la formulación presupuestaria no se ha hecho, no se ha dado autorización para que se gaste en ese ítem en particular. Es el Poder Judicial el que debe responder debido a la ejecución misma del presupuesto”, declaró al respecto el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo.

“En esta materia hay instrucciones de austeridad de parte del Gobierno en cuanto al monto máximo que tienen los autos que se van a renovar, también el plazo que se requiere para la renovación”, destacó.

“Cómo se ejecutan los recursos de ese ítem depende del Poder Judicial, porque son un poder autónomo. El Poder Judicial es el que tiene que responder como va a realizar la ejecución de ese presupuesto“, cerró.