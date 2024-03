Comparte

En las últimas horas se dio a conocer que el Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia del director de Senapred, Álvaro Hormazábal, a un año de asumir en el cargo. La medida fue duramente criticada por la oposición, desde donde hicieron un llamado a fortalecer el Servicio.

Para la diputada Karen Medina (PDG), “la renuncia de los directores es facultad del Presidente, pero no está abordando el problema de fondo ¿Por qué vivimos en constantes tragedias en todas las regiones? Aquí hay algo que no se está haciendo, y es responsabilidad y facultad de los alcaldes hoy día organizar sus comunas y buscar la manera de avanzar con los planes reguladores, con actualizarlos, con tener al día sus planes de emergencia, con capacitar a la ciudadanía ante eventuales tragedias”.

“Terminamos cortando la cabeza de los máximos en los servicios, pero sin embargo, desde abajo, desde el territorio, nuestra gente está desamparada, y está a la deriva. Y si el Presidente no aborda con seriedad estas faltas, vamos a seguir viendo casos como el incendio de Coronel, como las inundaciones del invierno, como los incendios que han sido reiterados por distintas regiones, porque hay una falla de fondo. Y si esto no se aborda, no va a subsanar nunca nada y va a vivir despidiendo a los directores de los servicios”, advirtió.

En tanto, para el diputado Jorge Durán (RN), “suma y siguen las crisis al interior del Gobierno. Ayer fue el conflicto del Caso Audios por el abogado Hermosilla que trajo serias consecuencias para el entonces director de la PDI. Y ahora tenemos que el Gobierno removió al primer director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Álvaro Hormazábal López“.

“Además, que removiendo a Álvaro Hormazábal López no es el camino correcto si no fortalecemos y trabajamos de forma sinérgica entre el Servicio Nacional de Prevención con la comunidad, los gobiernos regionales, y que claramente, existan planes preventivos y actualizados a nivel país”, aseguró.

Por su parte, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, que la renuncia de Hormazábal “deja una gran cantidad de dudas respecto a la forma en que estaba funcionando el organismo técnico encargado de enfrentar y prevenir la emergencia en Chile. Presumimos que las cosas no estaban funcionando bien y profundizaremos en las responsabilidades del Ministerio del Interior en el mal funcionamiento de un organismo que evidentemente no estuvo a la altura de la emergencia”.