Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), manifestó este miércoles que “es muy decepcionante” que un director de la Policía de Investigaciones esté siendo investigado y formalizado por el delito de violación de secreto.

En conversación con “La Mañana de Agricultura”, Leturia dijo que revelar información secretas es poner en riesgo la investigación y genera una eventual impunidad para quienes debieran ser condenados.

“El sólo hecho que lo haya hecho el director de la PDI es muy decepcionante y uno se pregunta hasta dónde llega este nivel de corrupción. ¿Por qué lo nombraron?”, cuestionó el extitular de CPLT.

Sergio Muñoz quedó en prisión preventiva tras ser formalizado durante la jornada del martes en el marco del Caso Audios. Al respecto, Leturia esta medida dictada no es “común y corriente”.

“Es una prisión preventiva especial que ocurre en un cuartel de la PDI, donde está rodeado y cuidado por gente de la PDI”, comentó.

En ese contexto, afirmó que al tratarse de un exdirector de la policía civil, o cualquier persona que haya tenido este tipo de cargos, “no debe ir a una cárcel cualquiera, bajo cualquier condición, porque como dicen en el lenguaje del coa (jerga propia de la prisión) se lo pueden bajar”.

Dichos de Vallejo por formalización del exdirector de PDI

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó a una posible “red de corrupción de cuello y corbata” tras conocerse la medida cautelar contra el exdirector de la PDI.

“Una red que se habría, posiblemente, organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”, agregó la secretaria de Estado este martes.

Al respecto, el expresidente de Transparencia, declaró que la titular de la Secretaria General de Gobierno “se está subiendo por el chorro”.

“En Chile la corrupción no tiene nombre ni apellido. Es verdad que esta vuelta está afectando más al piñerismo y sería ingenuo no reconocerlo (…) Creo que uno de los problemas que no enfrentamos unidos los casos de corrupción”, opinó.

Finalmente, agregó que “técnicamente es cierto lo que dice la ministra Vallejo, pero me parece un poco pasado para la punta”.

Entrevista a Francisco Leturia, expresidente de CPLT: