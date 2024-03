Comparte

A mediados de febrero del presente año, una fotografía de Peso Pluma con una mujer comenzó a viralizarse en las redes sociales. Esto, mientras el músico mexicano mantenía una relación con Nicki Nicole.

La artista argentina no tardó en confirmar la ruptura de su relación con el cantante, compartiendo breves palabras a través de Instagram.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy“, fue parte de lo que expresó en la ocasión.

Ahora, a poco más de un mes de lo ocurrido, la joven trasandina optó por romper el silencio y referirse a su término con Peso Pluma.

En conversación con Billboard, señaló que frente a lo público que era el tema, lo mejor era anunciar su quiebre.

La declaración de Nicki Nicole

“Sentí que fue todo bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía también como que decir lo que sentía y lo que me pasaba. También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño“, expresó de inicio la joven.

Luego continuó: “Es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a decir ‘ah, bueno. Ahora van a hacer esto’. Como que salen a opinar y es difícil“.

“Entonces yo dije ‘ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo‘, pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y, si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%“, afirmó la trasandina.

Finalmente, Nicki Nicole no descartó poder escuchar su lastimosa experiencia romántica, a través de la música, similar a lo que ocurrió con Shakira.

“En este momento siento que hay muchas cosas que me están sucediendo personalmente y quiero plasmarlas en la música… Hay mucha inspiración”, finiquitó.