Comparte

En medio del sistema frontal que azota a la zona central del país, el Gobierno anunció un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de obedecer las instrucciones de evacuación en medio de emergencias y catástrofes. Respecto a la iniciativa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que se busca que exista consecuencias para quienes no quieran evacuar.

“Se ha conversado esta mañana con el Presidente de la República y ayer con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el Gobierno ha decidido presentar un proyecto de ley al Parlamento que vamos a darle discusión rápida para establecer la obligatoriedad legal de obedecer las instrucciones de evacuación y tener consecuencias para las personas que no lo hacen”, comentó.

Gobierno anuncia proyecto para establecer la obligatoriedad de evacuar

La iniciativa surge dado que “en momentos como este, los equipos de seguridad, las policías, las autoridades tienen que distribuir su energía en todos los lugares donde hay urgencia y a veces por horas hay que quedarse en los lugares donde se ordenan evacuaciones y no logramos que las personas obedezcan esta instrucción”.

“Entonces un respaldo legal puede ayudar a hacer más ejecutivas y tener más seguridad de que las evacuaciones se hagan oportunamente por protección de las mismas personas. No hay otro objetivo. Aquí el objetivo no esforzar a la gente a hacer cosas que no le convienen, sino hacer las cosas que son en su propio beneficio y seguridad, definidas así por los equipos de seguridad”, detalló.

En cuanto al balance del sistema frontal, indicó que hay 522 personas aisladas entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía. Además, se reportaron 204 viviendas con daño menor, dos con daño mayor, una destruida y otras 66 en evaluación.