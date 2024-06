Comparte

En conversación con La Mañana de Agricultura, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó las polémicas declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, en contra del Presidente Gabriel Boric, a quien tildó de “bobo” y de “incapaz de gobernar a su país”.

“Me da pena por los venezolanos, cuando las autoridades insultan a otras autoridades de otros países, es porque su repertorio es de una pobreza tremenda. Chile es demasiado serio, responsable, así es reconocido en todo el mundo”, afirmó.

“No vamos a caer en ese tipo de lenguaje. Eso rebaja a esta autoridad venezolana que emitió esas palabras simplemente. Hoy hay Copa América de nuevo, así que estas palabras capaz que se las lleve el viento”, adelantó la ministra.

“Pero yo creo que como país tenemos que estar orgullosos y tranquilos, de que no somos una nación que caiga en esas dinámicas. Nuestras instituciones son serias, nuestras investigaciones se hacen con objetividad, no son perfectas, pero son serias“, sentenció.

“Cuando descubren problemas, los corrigen, en lugar de echarles la culpa a los países vecinos”, añadió.

“Lo que yo no veo venir es que Chile entre en esa escalada de insultos, nosotros no nos rebajamos a esas cosas. Eso no va a pasar. Chile tiene herramientas para seguirle exigiendo a Venezuela que haga su parte, no le corresponde juzgar la investigación que tenemos en Chile”, afirmó.

“Cuando hay un requerimiento de policía para buscar a dos personas, simplemente se las busca. Así funciona el sistema de policía internacional. Eso es lo que se espera Venezuela y lo que debe hacer más allá de sus declaraciones”, declaró la ministra Tohá.

“Si el camino de Venezuela es insistir en este tipo de planteamientos, entonces nosotros vamos a hacer ver nuestro punto de vista en las instancias internacionales y multilaterales. Chile en esos lugares es un país escuchado, reconocido y tomado con mucha seriedad y nuestra voz pesa en esos lugares”, adelantó.

Por otro lado, respecto de los llamados desde la oposición a romper las relaciones diplomáticas con Venezuela, la autoridad explicó que “la ruptura de relaciones es como una noticia de un día, pero al siguiente deja de tener cualquier utilidad. No contribuye a la causa, por el momento no es una medida que estemos considerando”.

