La ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó detalles del nuevo sistema frontal que afecta a la zona centro sur, advirtiendo que “puede haber desbordes o desprendimientos de tierra”.

La autoridad se refirió a las precipitaciones en conversación con “La Mañana de Agricultura”, en donde detalló la situación que se vive en gran parte del país.

Respecto a las lluvias, la secretaria de Estado comentó que “puede haber muchas afectaciones porque ya está muy humedecido el terreno y los cauces están más saturados. Entonces, con poca agua, se llega a un punto de preocupación en que puede haber desbordes o desprendimientos de tierra“.

“Va a seguir lloviendo con precipitaciones intensas por cortos periodos de tiempo, que es la que genera tanto riesgo de ocasionar daños. Estamos concentrados en O’Higgins, la Región Metropolitana y Valparaíso como los lugares donde este fenómeno se está produciendo”.

Socavón en Concón

La ministra también habló del socavón que afectó a la ruta que une las comunas de Concón con Viña del Mar. En ese sentido, indicó que “la evaluación preliminar es que no ha ocasionado daños en la vía. La vía está estable, no tiene temblores, no tiene signos de que pueda colapsar“. Pese a ello, “por precaución se hizo un cierre y se va a hacer una evaluación más en profundidad”, sostuvo.

“El terreno en esas zonas tiene esas características y cuando se acumula mucha agua, genera estas dinámicas que son muy complejas“, agregó.