Catherine Araya, directora ejecutiva del Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren) sostuvo que “la realidad no es muy buena”, en relación a los suelos y reveló que existe “un porcentaje importante” de erosión severa entre Atacama y Chiloé.

La directora de Ciren conversó con Juan Pablo Matte en Agenda Agrícola, en donde entregó más detalles del estudio realizado en gran parte de Chile.

“El suelo es un recurso natural no renovable“, especificó la experta. “El suelo no se recupera en menos de 100 años, no se recupera en una vida humana. Es muy importante que lo pongamos sobre la mesa, que conversemos sobre la temática”, señaló.

Respecto al tema, indicó que la situación en preocupante. “La realidad no es muy buena en esto. Lo importante es que manifestamos la preocupación, ponemos cifras sobre la mesa”.

“Se hizo un estudio (que) permitió levantar una gran cantidad de territorio en el país desde Chiloé hasta Atacama. Tenemos un porcentaje importante de erosión severa (de suelos), que es la clasificación más alta”. advirtió.

Dicha erosión severa es producto de múltiples situaciones. Entre ellas, “el cambio climático, los incendios forestales; después de los incendios queda el suelo descubierto, por tanto, cuando tenemos sistemas frontales, toda la lluvia que cae, sigue degradando (los suelos)”.

“Ese suelo, para que vuelva a ser productivo, vuelva a tener una capa vegetal, hay que trabajarlo“, indicó.