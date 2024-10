Comparte

Este sábado, el senador Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Salud del Senado, se refrió el avance de la crisis financiera que viven los hospitales, emplazando a la acción a las distintas autoridades a cargo.

“La situación ocurrida por los cierres de pabellón no es algo puntual, ni un hecho aislado, ni parte de un paisaje. Cerrar pabellones significa aumentar la lista de espera porque se deja de operar gente citada para un día determinado”, advirtió.

“Esto es grave y no podemos acostumbrarnos a eso, ni menos que se manden instructivos de austeridad sabiendo que se vive la escasez dentro de los hospitales. Parece una paradoja que se pide apretar más el cinturón cuando ya casi no queda cintura que apretar”, agregó.

“O sea, estamos hablando de un fenómeno grave en el sistema hospitalario que no es parte de un año habitual, que es producto de la asfixia económica y no derivado de un escenario que siempre hayamos vivido. O si no, estaríamos retrocediendo 40 años atrás”, declaró.

“Los hospitales públicos en Chile sobreviven al día y, por lo tanto, cuando el presupuesto no alcanza, se endeuden e infinitamente se endeuden sin tener capacidad de sostenerlo. Y cuando eso ocurre, los proveedores de sueros, de antibióticos, medicamentos, dejan de entregar esos productos”, declaró el senador.

“Eso es un retroceso enorme y con el presupuesto de hoy no se puede. Con el próximo quizás, pero todavía hay una franja de incertidumbre enorme. Por eso hemos convocado a la directora de presupuesto a que explique esto a la Comisión de Salud del Senado este lunes”, cerró.