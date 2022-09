Comparte

Esta tarde el ex Ministro del Interior e integrante de Amarillos por Chile, Jorge Burgos, se refirió en El Rompecabezas a la victoria del Rechazo en el Plebiscito de salida realizado este domingo 4 de septiembre.

"Nos dijeron de todo, nos funaron, nos trataron de traidores pero en concreto hay un espacio de decir no, hay gente que no viene del mundo de la derecha o la centro-derecha, que dice que no hay esto", partió diciendo.

Al referirse al futuro de Amarillos por Chile, señaló que "yo creo que hay un espacio para el futuro, yo creo que la centro-izquierda le hace bien a Chile, es una alternativa interesante, gradualista, reformista. Me parece que hay que mantenerlo, en la medida que sea convocado yo voy a contribuir modestamente a esa situación".

Respecto del rol de la colectividad en el futuro del proceso constitucional, Burgos opinó que "hay varios caminos, uno es que los mundos de centro-izquierda, que no son el Amarillos, hoy en la mañana han hecho un acto conjunto, diciendo ‘queremos ser la centro-izquierda ya no del Rechazo, sino del futuro’. Creo que ahí hay una buena posibilidad de participar en lo que viene".

Por otro lado, el ex ministro criticó lo realizado por la Democracia Cristiana durante los últimos meses, explicando que "la DC cometió un error gigantesco de jugarse por una opción, por una muy mala constitución, para que vamos a entrar en detalles, pero es una muy mala propuesta".

"Yo creo que la DC perdió una muy buena oportunidad de perfilarse en el centro y la centro-izquierda y no lo hizo (…) creo que la actual directiva debería dar un paso al costado y convocarse una directiva de unidad", añadió.

"El Gobierno jugó más allá de lo prudente, por una muy mala propuesta constitucional, que nos creaba graves problemas en términos de características de nación, de sistema político, de sistema judicial", sostuvo.

En la misma línea la ex autoridad declaró que "la respuesta de la ciudadanía fue super clara, super categórica. Yo creo que la inmensa mayoría quiere una nueva Constitución".