Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció este martes que el Gobierno presentará un proyecto para crear un nuevo Estado de Excepción, llamado de Protección y Resguardo.

El anuncio lo hizo en el marco de la solicitud de una nueva prórroga del Estado de Emergencia para la macrozona sur en el Congreso.

"La característica que va a tener es que nos a permitir renovaciones más amplias, menos restricciones a las garantías constitucionales e hipótesis de actuación más precisas para la situación que tenemos en la zona, que no es una situación de orden público simplemente, tiene ciertas características particulares", explicó Tohá.

En ese sentido, dijo que "va a seguir habiendo renovaciones, mientras no tengamos este nuevo Estado de Excepción, salvo que la situación cambie en la zona, que es lo que estamos buscando con todas las otras medidas que estamos haciendo".

Presidente Boric a La Araucanía

Durante su exposición, la ministra del Tohá también se refirió a materias de seguridad en general.

"Hoy tenemos problemas de seguridad muy severos en todo el país. Son de distinto tipo, no siempre es el mismo tipo de criminalidad", dijo.

Frente a ello, apuntó que "quiero afirmar con total certeza en esta sala es que el Gobierno va a entregar la atención de vida y justa a todas las poblaciones que están siendo afectadas, por eso aunque esta semana el viaje no es a La Araucanía, y lo va a hacer muy próximamente, el viaje es Antofagasta. No es verdad que el Presidente la hace el quite a los problemas. Va Antofagasta esta semana, va a estar ahí tres días, acompañado por mí una parte de ese periodo".

Agregó que "en este Gobierno no vamos a tener ningún tipo de complejos de enfrentare todas las cosas que haya que enfrentar, vamos a enfrentar a las personas que están actuando violentamente, a los grupo que están actuando en La Araucanía y vamos a enfrentar también las deudas que hay en esa región, y vamos a enfrentar también la falta de diálogo que ha habido, que ha sido parte importante de por qué hemos llegado a esos niveles de violencia. No necesitamos ser blandos con la violencia para buscar soluciones más de fondo".

"En el Gobierno del Presidente Boric la manera en que vamos a enfrentar esta temática de violencia que vemos en todo el país, es fortaleciendo las capacidades del Estado y buscando soluciones que vayan al fondo de los problemas", añadió.

En la etapa final de su discurso, Tohá dijo que hay que dejar atrás rencillas políticas y que "lo que estamos haciendo hoy, no es darle la razón a lo que intentó hacer el gobierno anterior, lo que hizo el gobierno anterior no funcionó, tenemos que hacer algo distinto".

"El problema no solo se resolvió, sino que se agravó dramáticamente, entonces busquemos otro camino que esta guerrilla chica, complementemos las medidas cortas con las medidas de fondo", añadió.

Por último dijo"creemos capacidades en el Estado y no solo anuncios. Y preparemos las condiciones, porque muy pronto ustedes van a ver al Presidente en La Araucanía, pero no haciendo una visita, sino llevando un camino mucho más sólido, que haga mucho más sentido y responda de mejor manera las necesidades que tienen las personas en esa región".