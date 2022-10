Comparte

Tras 40 años de militancia en la Democracia Cristiana (DC), la senadora Ximena Rincón renunció al partido.

"Este no es un paso fácil. Nos costó tomarlo", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura", ya que Matías Walker también dimitió. "Es mi casa política, mi familia política por cuatro décadas", agregó.

"Momentos para haberme ido de la DC, créeme que he tenido en mi vida, por temas que me afectaban a mí en lo personal", dijo.

Sin embargo, "no tomé la decisión en esos minutos porque creí que no correspondía, pero el tema constitucional, el no análisis de lo que significa tomar la opción del Apruebo, el no generar el espacio de reflexión con las y los militantes a lo largo del país, el no hacer un estudio del texto y el simplemente imponer de mala forma en una junta nacional en donde no se dejó participar a todos, donde no hubo debate…".

Agregó "que no se genere después de eso tampoco un espacio de revisión y lecciones aprendidas, hace que uno diga que la militancia que uno tiene entra en contradicción profunda con la conducción del partido. Y eso nos hace tomar finalmente la decisión".

Con respecto a los próximos pasos que se vienen, dijo que formarán un "espacio de comunidad de muchas y muchos" y que "exista el uso de las herramientas digitales, la democracia digital para poder estar conectados para poder tomar la opinión de la ciudadanía.

Con respecto a su rol para la formación de un próximo movimiento y el nombre de esto, dijo que "todas esas son decisiones colectivas y comunistas, así que las vamos a dar a conocer cuando corresponde".