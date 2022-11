Comparte

El senador Matías Walker, tras renunciar a la DC, se convirtió en el vicepresidente de Demócratas, el nuevo partido en formación presidido por Ximena Rincón, quien también renunció a la Democracia Cristiana.

En entrevista con "La Mañana de Agricultura", el parlamentario dijo que la agrupación "pretende representar al centro político", que "hoy es un sector que está huérfano de representación".

"Yo no tengo ninguna ambigüedad en decir que somos un partido de centro, que va a convocar el centro político. También hay gente que viene del mundo de la centroizquierda, también hay gente independiente que viene de la centroderecha, pero todos nos congregamos en el centro político con el objeto de darle una alternativa de gobernabilidad del país que está cansado de los extremos", agregó.

Con el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, dijo, "quedó claro que el 62% no es una votación de derecha y de la mano del voto obligatorio, el centro político ha vuelto en gloria y majestad".

Con respecto a la salida de la DC, Walker señaló que "es un partido que dejó de representar al centro político, a los sectores medios, a los sectores moderados que quieren cambios, pero con paz social, con acuerdo, con justicia social".

"Nosotros no estamos de acuerdo en ingresar al gobierno, como dijo el senador Huenchumilla… ingresar, además, a un gobierno que hoy tiene un 25% de aprobación nos parece mala idea. Tampoco quisimos hacerlo cuanto tenía 55% de aprobación, porque la ciudadanía no nos eligió para estar en el gobierno y porque tenemos profunda diferencias con la tesis refundacional que tiene Apruebo Dignidad, que es la coalición más importante del gobierno", indicó.

Consultado por el rol en el espectro político de Demócratas, respondió que "a mí no me gusta declararme como un partido de oposición, porque creo que en un momento que la economía está mal, que estamos en una situación de decrecimiento económico, con cifras de seguridad ciudadana, que está abandonment fuertemente como los homicidios, los secuestros, las encerronas, los portonazos… uno tiene que colaborar con que al país le vaya bien".

Reforma previsional

Un ejemplo de la posición de Demócratas es su posición en la reforma previsional presentada por el Gobierno. Walker dijo que aprobarían la idea de legislar, pero para luego presentar modificaciones.

"Yo creo que tiene un componente que es bastante contracultural, cuando le dicen a los trabajadores ‘vamos aumentar un 6% de la cotización, pero el 30% de ese aumento no va a ir a cuentas individuales, sino a cuentas nacionales. Le vamos a reconocer a usted sus ahorros, pero no van a ser de su propiedad, no vam estar en su cuenta individual’. Me parece que eso es bastante contracultural y va a tener que ser analizado", cuestionó.

"Yo creo que esto de las cuentas nacionales, a la gente le va a generar una sospecha, porque la gente piensa lo que pasó en Argentina, que a las personas les expropiaron sus ahorros previsionales", dijo.

"Por más que digan que esto va a ser administrado por una empresa pública autónoma, tipo Banco Central, los trabajadores no perciben que sus ahorros previsionales estén en una cuenta individual, de su nombre y su propiedad, yo creo que va a ser una cosa bastante difícil de de tragar por parte de la ciudadanía", sentenció.