Este domingo el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, realizó un balance de sus primeros días liderando a los parlamentarios, el cual ha estado marcado por una serie de criticas y emplazamientos a su persona.

En ese sentido Mirosevic aseguró en Estado Nacional que "antes de que yo cumpliera 24 horas, ya tenía la primera amenaza. Eso da cuenta de que hay algunos sectores que no respetan la elección donde ganamos".

Según el presidente de la Cámara, existe un grupo que está "deliberadamente en una política de producir inestabilidad, incidentes y caos dentro de la Cámara, porque creen que eso me va a afectar a mí. Yo me he dado cuenta que aquí hay dos cosas, hay algunos que tienen una actitud indisciplinada y que la han tenido siempre, y creo que hay otra gente que de manera deliberada están intentando producir un caos".

"Es verdad que la derecha tenía la impresión de que iba a ganar la elección, entonces cuando no la gana, les produjo una frustración muy grande. Algunos quedaron desolados y picados después de ese resultado, sin embargo, yo les he hecho un llamado a dejar eso atrás, si la elección ya sucedió, nosotros tenemos que legislar por el bien del país", remarcó.

"La mayoría en el Congreso quiere hacer su trabajo de manera seria, sobria y sin espectáculos tristes. La mayoría, por lo demás, no es agresiva ni violenta, solo hay un pequeño grupo que se ha acostumbrado a generar escándalos, incidentes y a tener actitudes fuera de la disciplina mínima que hay que tener", sostuvo.