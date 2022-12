Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó en dos materia a la ministra del Interior, Carolina Tohá: seguridad y su postura para el proceso constitucional.

En entrevista con "La Mañana de Agricultura", la autoridad comunal comentó las declaraciones de la secretaria de Estado, quien dijo que en el caso de Santiago "es muy importante que desde la municipalidad haya estrategias en las cuales se incorpore el factor policial, pero no cuelga todo solamente de ese factor".

"No estoy para nada de acuerdo con eso. Creo que la ministra del Interior está zafando de una manera inaceptable", dijo Matthei.

"Los municipios no tenemos las facultades. No podemos, por ejemplo, requisar los elementos que están vendiendo los comerciantes ambulantes, solo Carabineros", señaló.

Agregó que "no podemos pasarle un parte a la persona que está vendiendo, porque no podemos pedirle el carnet y, por lo tanto, no sabemos a quién pasarle el parte, solo Carabineros".

"Yo le recomendaría a la señora ministra que vea primero cuáles son las facultades que tienen los municipios", dijo la exministra.

Asimismo, apuntó que "no veo cómo municipios que tienen muy pocos recursos puedan estar luchando contra el comercio ambulante. Me parece que en esto la ministra del Interior no está entendiendo bien cu´pales son los problemas y quiénes son quiénes tienen las facultades y los medios. Es ella, como ministra del Interior, la que está encargada de seguridad".

"Poco colaborativa"

Matthei también acusó a Tohá de estar siendo poco colaborativa en el proceso constituyente, sosteniendo que hay sectores en el oficialismo que quiere "repetir el fracaso de la convención constituyente".

Citando las cifras de la última encuesta Cadem, la cual registró que 59% prefiere una convención mixta, la alcaldesa dijo que la extrema izquierda -que desea una 100% electa. pareciera "estar hablando la ministra Tohá, con un tono desafiante, con una actitud muy poco colaborativa".

"Yo estoy bien preocupada de la forma en que ha estado actuando la ministra Tohá. Así no se va a llegar a ninguna parte", añadió.

"Ella le está echando nuevamente la culpa a los Amarillos y ellos no tienen la culpa", dijo, refiriéndose a las últimas declaraciones de la ministra, quien dijo en Tolerancia Cero que “Amarillos ha sido como un escudo de la derecha para enfrentar la opinión pública”.

"Dios quiera que haya un acuerdo, pero claramente si lo que quieren es 100% electo y una tremenda convención, perdón, pero eso me parece que no. Y creo que la inmensa mayoría de los chilenos no está con eso", concluyó.