Comparte

No cabe duda de que Ronaldo es una voz autorizada para hablar sobre la Selección de Brasil. Esta vez, el bicampeón del mundo en 1994 y 2002 se refirió a quién le gustaría que fuera el DT de la selección tras la salida de Tite.

En ese sentido, el Fenómeno se abrió a que asuma el puesto un entrenador extranjero tras 57 años, donde el DT fue el argentino Filpo Núñez. "Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa", comentó el ex delantero.

"Surgieron estos nombres en Brasil, pero no sé si es verdad. No veo un problema con que sea un entrenador extranjero con Brasil. Ahora va a haber una discusión grande sobre el futuro entrenador, veo con muy buenos ojos esos nombres", continuó Ronaldo.

Por otro lado, el ex futbolista del Real Madrid y Barcelona se refirió a lo que le faltó a Brasil para vencer a Croacia en la Copa del Mundo: "No supimos perder tiempo en la prórroga tras el gol. Nos faltó ser más listos, es lo único que nos faltó para pasar la eliminatoria".

Además, Ronaldo confía en que Neymar vuelva a jugar con la selección carioca. "Está muy disgustado con el resultado de Brasil. Es normal que sienta eso ahora mismo, pero estoy seguro de que volverá más fuerte y continuará jugando con Brasil. Todavía es joven y puede jugar la siguiente Copa del Mundo. Estoy orgulloso por cómo mostró su compromiso en los últimos seis meses con Brasil", explicó.

"Jugó un gran primer partido, sufrió la lesión de tobillo e hizo muchos sacrificios para jugar otra vez con el equipo nacional. Es muy importante para nosotros y espero que vuelva pronto y más fuerte", completó.