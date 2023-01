Comparte

Este viernes el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, se refirió en La Mañana de Agricultura a las polémicas surgidas tras conocerse el prontuario penal de algunos de los presos indultados por el Presidente Gabriel Boric.

"Es una desatinada semana del Ejecutivo, opinamos mucho en el mismo sentido, el indulto fue tremendamente inoportuno. Empezando porque echó por tierra el acuerdo por la seguridad que se buscaba firmar transversalmente con todos los sectores, estaba ad portas de resolverse", señaló.

"Pese a las advertencias de la derecha, el indulto se hizo, eso generó el primer problema, pero siendo una atribución presidencial y que está tipificada en la norma, el Presidente no tenía para que haber dado las explicaciones que dio, que fue lo que encendió los fuegos", agregó Flores.

"Lo que hizo fue cuestionar al sistema jurídico, que sabemos que necesita perfeccionarse en algunas materias, pero lo que hizo fue cuestionar un fallo que había sido muy debatido, lo que obligó a la Corte a contestarle y a la fiscalía a entregarle los antecedentes al Presidente de porqué había sido condenado", explicó el senador.

"Uno se pregunta quién asesora al Presidente, quién le habla al oído y quién corrige las cosas que salen de La Moneda", criticó el legislador.

"Las desprolijidades no son solamente de La Moneda, a mi me cuesta entender que a un año de gobierno todavía estén cometiendo estos errores de principiantes. Eso significa que hay un grupo de asesores que no está funcionando, todos los gobiernos tiene un segundo piso para el tratamiento de la cuestión política", señaló.

"Si bien es cierto que al Presidente Piñera se le arrancaban los ministros, la verdad es que el Presidente Boric ha batido récords, creo yo", sentenció.