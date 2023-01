Comparte

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) dijo que el Gobierno los intenta culpar del quiebre de la mesa de seguridad, luego de la polémica de los indultos. Sin embargo, a su parecer, esto es solo una justificación de la falta de alineamiento de sus propias coaliciones.

"El gobierno sabe que no tiene los votos de su propia coalición, porque el Frente Amplio -la mayoría- y el PC están votando en contra de estas leyes" de seguridad", señaló en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

"En los últimos meses, el Gobierno ha presentado cero proyectos de ley en materia de seguridad. No ha presentado ninguna urgencia legislativa en materia de seguridad, ninguna, no le ha puesto urgencia a los proyectos de ellos, a los nuestros ni a los consensuados. No hay presentado los proyectos que se acordaron en la mesa de seguridad", criticó.

"Uno también el pide al gobierno mayor proactividad para enfrentar la seguridad, donde en la práctica no ha hecho absolutamente nada" , agregó.

En ese mismo sentido, enfatizó que "para sacar leyes no se necesita ninguna mesa de seguridad". "Nosotros le hemos dicho al gobierno que nosotros estamos disponibles a estar en la mesa de seguridad, pero le hemos pedido condiciones mínimas para no repetir los indultos".

Además, Coloma aseguró que "no estemos ahora en la mesa no significa que le vamos a votar las leyes en contra, se la vamos a votar a favor. Se la vamos, incluso, potencia y endurecer, para que el Gobierno tenga más atribuciones para enfrentar la delincuencia".

"Si el Gobierno me dice que ellos creen que no se puede retrotraer los indultos, que lo intente, que el Presidente pida perdón, que se comprometa a no hacerlo nunca más", sentenció.