Comparte

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, se refirió a la polémica figura de Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, asegurando que esta "aterroriza a mucha gente en Chile".

"A mí no me gusta el modelo tampoco, a mí no me gusta alguien que encarcela sin proceso, no me gustan las privaciones a la libertad”, sostuvo en Tu Día.

“Pero los mismos que le tiene miedo no están haciendo nada para que no llegue alguien así, porque la desesperación de las personas hace que cualquier día va a surgir un liderazgo sin mucho compromiso con la democracia, con poco respeto por el Estado de Derecho, pero va a tener mano firme y la gente va a decir ‘sabe qué, estoy dispuesto a renunciar a mi libertad”, remarcó.

Por otro lado, al referirse a como frenar la delincuencia en Chile, el alcalde Carter agregó que "Chile no necesita un Bukele, pero tampoco necesita peleles. Ni lo uno ni lo otro. Necesita un demócrata convencido que entienda que tenemos un Estado de Derecho que nos costó mucho construir, pero que no tenga miedo tampoco de llamar las cosas por su nombre”.