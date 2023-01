Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dio como último plazo el lunes a los partidos políticos de oposición para reincorporarse a la mesa de seguridad, luego de que esta se quebrara por el otorgamiento de insultos presidenciales.

En entrevista con 24 Horas, la autoridad dijo que "no tenemos más tiempo que esperar, nosotros vamos a citar a reunión y los que estarán suscribirán este acuerdo, y los que estén con enredos internos no lo suscribirán".

"Las señales han sido muy confusas (…). Creo que no hay más espacio para discutir, es necesario cerrar esto y ponernos a trabajar en esas prioridades, establecer plazos, medidas administrativas y legislativas para que después la ciudadanía pueda cobrarnos la palabra", agregó.

En esa misma línea, dijo que "el lunes es el último plazo que tenemos. El lunes vamos a convocar y vamos a trabajar con los que lleguen. Ya no vamos a poder hacer más estos gestos de paciente espera porque la paciencia no puede comprometer la prioridad de sacar resultados".

"Ya no hay ninguna excusa ya como por ejemplo, los indultos porque esto está radicado en el Tribunal Constitucional. El Gobierno no tiene herramientas para cambiar esa decisión, no existe eso de retrotraer los indultos", comentó Tohpa.