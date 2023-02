Comparte



El Presidente Gabriel Boric comentó las críticas que ha recibido su pareja, Irina Karamanos, sobre sus dichos en España con respecto al triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.

"Las campañas de miedo, de odio, de fomento a la discriminación de ciertos segmentos de la población; la no propuesta, por cierto, al permanente desmarcamiento para no poder seguir avanzando en derechos, pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienes, es, por ejemplo, lo que generó éxito del Rechazo en el plebiscito. O sea, una campaña del terror en donde se dice que lo poco que tienes se te va a quitar", dijo la excoordinadora sociocultural de la Presidencia.

Frente a lo dicho, el Mandatario dijo este lunes que "sobre esto me gustaría hacer una reflexión: Irina participó en una conferencia que duró cerca de dos horas. Un sector político agarra 30 segundos y a partir de eso hace todo un análisis. Segundo, Irina Karamanos es mi compañera. No es una funcionaria pública, ella tiene derecho a tener las opiniones que mejor le parezcan y en base a las reflexiones que ella haya dado".

"Mis reflexiones sobre el plebiscito y las reflexiones del Gobierno las hicimos públicas acá el 4 de septiembre en una cadena nacional, y el 18 de octubre. Esa es la opinión del Gobierno. Irina tiene el derecho a tener la opinión que ella estime conveniente y no le corresponde al Gobierno estar comentando las opiniones de una persona que tiene trayectoria propia, independencia para opinar y que no está sujeta a ningún tipo de obligación. Para descartar cualquier duda, porque vi que algunos parlamentarios de derecha estaban un poco preocupados, el viaje de Irina no tiene ningún recurso público del Estado de Chile involucrado", finalizó Boric.