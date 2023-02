Comparte

El cambio de gabinete en el Gobierno se da casi por cierto en el mundo político, pero el Presidente Gabriel Boric es más cauto.

"Los cambios de gabinete no se anuncian antes… si es que hay. El gabinete está funcionando y si es que llegase a haber, cosa que yo siempre estoy evaluando a mi ministros, sucede. No se anuncia", señaló desde La Moneda a la prensa.

Consultado por si ha recibido presiones de los partidos para añadir figuras de sus filas, respondió que "no ha habido presiones de los partidos. Con los partidos permanentemente estamos conversando y los partidos son muy respetuosos de la autoridad presidencial de elegir a nuestros colaboradores".

"Mi intención e interés es proyectar esta alianza de gobierno en el largo plazo, por lo tanto siempre estoy conversando con ellos y no en una lógica de presiones. Yo no me he sentido así, por lo menos. Les puedo decir que siempre estamos evaluando a nuestros equipos permanentemente", concluyó.