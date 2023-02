Comparte

Nada fáciles han sido los días Daniela Aránguiz, luego de que el pasado fin de semana la ex "Mekano" participara en un live con la periodista Cecilia Gutiérrez, donde señaló que su exesposo tendría un romance con la diputada Maite Rodríguez.

"Me enteré que el jueves estaban almorzando en Valparaíso, a lo que se suman los días que pasaron en Cachagua. Me hubiera encantado enterarme por él, porque no hay nada que esconder", fue parte de lo que expresó en la oportunidad.

A estos se suma una declaración oficial que publicó la parlamentaria en sus redes sociales, donde pidió que se "detuvieran" con la polémica, ya que ella y su familia estaban sufriendo las consecuencias, asegurando además que se encontraba soltera.

Como si fuera poco, un nuevo hecho se suma a la polémica, puesto que durante la jornada de hoy Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia habrían protagonizado una pelea.

Los detalles del altercado

De acuerdo a la información que se maneja, el exfutbolista habría ido a buscar unas pertenencias a la casa, lugar donde Daniela Aránguiz lo habría agredido.

Por este motivo, Valdivia acudió hasta Carabineros, donde si bien no presentó una denuncia, la Institución habría abierto un oficio debido a las lesiones físicas que presentó el deportista.

Por otro lado, Carabineros no le habría tomado declaraciones a la exintegrante de "Mekano", Daniela Aránguiz.