Como lamentable y un “día triste para el país” calificó el jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, el rechazo por 71 votos a favor, 73 en contra y 3 abstenciones por parte de la Cámara de Diputados a la reforma tributaria del Gobierno con la que pretendía comenzar a aplicar su modelo transformador de derechos sociales, acusando además a la derecha de defender a los “más poderosos y al gran capital” de Chile.

Tras la sesión en sala, Ilabaca señaló que “hoy es un día triste no sólo para el Gobierno y nuestro sector, sino que también para el país. Hoy la derecha ha entregado un mensaje super claro respecto de cuál es su pertenencia, y esa es al lado de los poderosos, su pertenencia está defendiendo siempre a los que más tienen, defendiendo siempre también a las Isapres y las AFP, es allí el lugar donde hoy en día se ubican. Lamentamos esta situación porque hoy se le cierra la puerta a la generación de los proyectos que el Gobierno desea y necesita implementar, aquellos proyectos que en definitiva se le prometió al país y que éste de manera mayoritaria los prefirió respecto a la otra alternativa”.

En el mismo sentido, el parlamentario agregó que “hoy en la noticia es triste y amarga para los chilenos y chilenas, por lo que esperamos que el Ejecutivo logre restaurar la presentación de este proyecto en el Senado, porque creemos que es necesaria una reforma tributaria que termine con la evasión, elusión y que entregue posibilidades de aumentar la recaudación fiscal, pero para eso necesitamos que la derecha entienda de que al final del día los beneficiados son la ciudadanía que hoy en día clama por mayores ayudas sociales. Cuando queremos construir un estado social y democrático de derechos, necesariamente tenemos que tener los recursos para poder enfrentar esos procesos”.

En tanto, respecto a la reposición del proyecto en el Senado, el congresista sostuvo que “le pedimos a mi Gobierno que conversemos más, que dialoguemos más y que en definitiva no nos cerremos a una sola postura y abramos la puerta. Hoy día en este Congreso nuestro sector político no tiene mayoría y tenemos que ser capaces de construir esa mayoría a través del diálogo, y creo que ahí tenemos que hacer mayores esfuerzos y mejorar. Lo anterior implica más diálogo, ceder en algunas de las pretensiones, pero no perder el norte del programa transformador del Presidente Gabriel Boric”.

Finalmente, Ilabaca manifestó que “también decirle a la derecha que hoy día no pueden seguir defendiendo el gran empresariado, el gran capital, sino que deben defender a la ciudadanía que ellos representan. El ministro Marcel hizo todas las gestiones para poder enfrentar este proceso al interior de la Comisión de Hacienda, dialogando con todos los sectores políticos, creo que el problema no está ahí, por eso le vuelvo decir a la derecha que por el bienestar de nuestro país ábranse más el diálogo y no piensen en derrotar a un gobierno a través de este tipo de acciones, no es necesario y no le hace bien a los chilenos y chilenas, ni al país en su desarrollo este tipo de actuaciones. Les pido una mayor apertura, dejar de lado sus ideologías, y al Gobierno le solicito una mayor capacidad de diálogo con todas las fuerzas políticas que existen al interior de este Congreso”.