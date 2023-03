Comparte

Esta mañana el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, se refirió en La Mañana de Agricultura al presente de la colectividad tras el reajuste del gabinete de Gobierno y el nombramiento de 15 nuevos subsecretarios.

"Nosotros más que dolidos o heridos, creemos que el Presidente mandó una señal política, creemos que esta directiva que asumió en julio del año pasado empezó a tener una relación muy cohesionada con el Gobierno, pero también le solicitamos muy respetuosamente que teníamos que tener incidencia para tener pertenencia", señaló.

"Hicimos los esfuerzos necesarios, nuestra bancada siempre votó conforme a las minutas del Gobierno, pero cuando se insiste al Gobierno de tener mayor incidencia a nivel territorial, a nivel de ministerios, no es por repartirse el Estado", añadió.

"Más que, mantenernos con la ministra, o una cartera ministerial, o que tuviéramos subsecretarías, empezaba en gestos, la señal política de que el partido iba a tener mayor influencia, y este era el punto de partida. Este punto de partida que indica que nos quedamos igual. Todo lo que pedimos nosotros no se escuchó", criticó Cubillos.

Por otro lado, desde el presidente del PR se refirió a la decisión de congelar su participación en el comité político que se realiza los lunes, señalando al respecto que "le comunicamos ayer a la ministra del Interior las razones por las que suspendíamos la presencia de hoy en el comité político, mientras nuestra Directiva Nacional terminaba el proceso de análisis y reflexión de lo que sucedió en el cambio de gabinete".

"Cuando no existen esos gestos, por su puesto que uno analiza cual es el sentido de estar en un espacio determinado, ese es el proceso de reflexión que estamos llevando a cabo. Queremos saber cual es el sentido que busca el Gobierno con el PR dentro de la estructura del Estado", remarcó.

"Siempre señalamos que nos sentíamos parte del Gobierno con un ministro en el Gabinete, no tiene sentido no tener influencia en el gabiente ministerial si no se está. Eso también confluye y se mide en un contexto de como es la participación del partido dentro del Gobierno, por eso es que la frustación y la molestia se da en ese contexto", cerró.