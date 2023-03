Comparte

La Cámara de Diputadas y Diputados suspendió su Semana Distrital y sesionará este martes y miércoles para despachar proyectos de ley en materia de seguridad. Al respecto, el jefe del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, señaló que “las prioridades de la gente y la urgencia nos hacen un llamado a los parlamentarios a que podamos atender a la tremenda urgencia que es despachar los proyectos de ley que se encuentran entrampados”.

Asimismo, el legislador socialista emplazó a la oposición a no sacar provechos políticos: "Hoy día lo que los chilenos nos piden es que nos pongamos de acuerdo y poner los intereses de Chile por delante. Aquí nadie puede tratar de buscar pequeños dividendos. Los chilenos no quieren que nosotros los parlamentarios andemos buscando culpables ni que seamos opinólogos de esta situación”.

“No puede existir este aprovechamiento que hemos visto de la oposición, en donde están diciendo que no van a legislar respecto de proyectos tan importantes como la reforma de pensiones, que les va a subir las pensiones a los chilenos, si no se cumplen las condiciones que ellos ponen. Hoy día no pueden utilizar el tema de la delincuencia para poder respaldar a las AFP y para poder respaldar a los grandes empresarios”, indicó.

Además, Manouchehri recalcó que “lo que los chilenos nos están pidiendo es que nos pongamos de acuerdo para poder avanzar en una agenda legislativa que pueda darle un golpe certero al crimen organizado. Basta ya de peleas políticas, basta de mezquindades, basta de querer sacar pequeños dividendos políticos de la tremenda tragedia que implica para los chilenos el crimen organizado”.

“Ley Retamal” y plan anti balaceras

Respecto a las iniciativas que se tramitarán esta semana, los legisladores socialistas Daniel Manouchehri, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Daniella Cicardini, Ana María Bravo y Jaime Naranjo, son coautores del proyecto de ley refundido que establece la legítima defensa calificada a las policías en su función contra la delincuencia, también conocido como “Ley Retamal”.

“Tenemos que entregarle a Carabineros todas las herramientas legales para el combate al crimen organizado. No puede ser que tengan más derechos los delincuentes que los propios Carabineros. Los socialistas vamos a respaldar mayoritariamente esta ley y esperamos que pueda ser aprobada por la Cámara de Diputados esta semana”, señaló.

En esa línea, el diputado por el Distrito 13, Daniel Melo, señaló el trabajo legislativo de esta semana “era parte del trabajo de la mesa de seguridad que tenía el Gobierno con los partidos de la oposición. Por lo tanto, siempre ha existido la voluntad de avanzar en una agenda legislativa que implique entregar más atribuciones a Carabineros y enfrentar los dilemas del crimen organizado”.

En la instancia, el legislador por la región Metropolitana emplazó al Gobierno y al Ejecutivo a “avanzar en medidas concretas que permitan enfrentar por ejemplo todos los fenómenos que tenemos en el sector sur de Santiago con las balaceras. La semana pasada fuimos testigos de más de mil tiros en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y se requiere, así como se hizo en el pasado, con políticas para poder enfrentar por ejemplo los portonazos, que podamos tener un plan anti balaceras con urgencia para poder enfrentar este fenómeno sobre todo pensando en los sectores más vulnerables”.