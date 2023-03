Comparte

Un llamado a "salir de las trincheras" y a otorgarle máxima urgencia legislativa a los proyectos de "Ley Nain" y "Ley Retamal" realizaron esta mañana los diputados de la UDI, Gustavo Benavente y Felipe Donoso.

Petición que realizan luego que este domingo se produjera un nuevo asesinato de un funcionario de Carabineros -el segundo en una semana-, esta vez de la Sargento 2° Rita Olivares, quien recibió un disparo en su cabeza al momento de llegar a un procedimiento policial en la comuna de Quilpué.

Al respecto, y junto con valorar la suspensión de la semana distrital para abocarse a la tramitación de proyectos en materia de seguridad, los diputados por El Maule aseguraron que ambas iniciativas "son fundamentales si queremos entregar una mayor protección a Carabineros", pero que para ello es "indispensable que el Gobierno les otorgue máxima urgencia y las despachemos esta semana".

En el detalle, Benavente y Donoso explicaron que la "Ley Nain" busca aumentar las penas contra quienes agredan o ataquen a un funcionario de Carabineros, la Policía de Investigaciones o Gendarmería, además de prohibir que los condenados puedan acceder a beneficios carcelarios.

Mientras que la "Ley Retamal" establece el concepto de "legítima defensa privilegiada" de los funcionarios policiales, de manera que se presumirá que actuaron conforme a la ley durante algún procedimiento.

"Ambos proyectos son sumamente necesarios si queremos, por un lado, proteger a los funcionarios policiales y darles la seguridad de que estarán amparados por la ley, por otro lado, si queremos que los agresores y quienes se atrevan a atacarlos también reciban una pena mucho mayor que las actuales. Si esas dos iniciativas reciben el apoyo del Gobierno y se le otorgan las urgencias necesarias, vamos a poder despacharlas en muy pocos días", manifestaron los legisladores por la UDI.

En esa línea, los parlamentarios por los Distritos 17 y 18 insistieron en que el Ejecutivo "tiene en sus manos la oportunidad de redimirse por su anterior comportamiento", recordando que en 2021 los entonces diputados Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson -además de otros parlamentarios que hoy ostentan el cargo de ministros o subsecretarios- votaron en contra de la "Ley Nain", lo que obligó a que tuviera que transcurrir un año para que el proyecto pudiera ser discutido nuevamente en el Congreso.

"No basta con que el Gobierno o el Presidente Boric manifiesten su respaldo a Carabineros, sino que lo deben demostrar con hechos concretos. Lamentablemente, ellos fueron un obstáculo para avanzar en distintos proyectos que protegían la labor policial, así que ahora que tienen la posibilidad de redimirse otorgándole máxima urgencia a estas iniciativas, esperamos que no le fallen al país", sostuvieron los diputados Gustavo Benavente y Felipe Donoso, quienes finalmente advirtieron que "si no le otorgan máxima celeridad y urgencia en este minuto, de nada habrá servido que suspendiéramos la semana distrital".