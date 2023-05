Comparte

Este martes el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, lanzó duras criticas al Partido Republicano tras los resultados de las elecciones de consejeros Constitucionales.

“El Partido Republicano está dirigido por un conjunto de personas que, muchas veces por sus declaraciones, parecen barras bravas y no personas preocupadas por resolver la crisis que vive el país”, declaró a CNN Chile.

"Republicanos es un partido que aprovechó este clima de inseguridad y violencia, de exacerbación del miedo para precisamente conectar con aquello. Esta es una agenda que hemos visto en otros países del mundo”, añadió.

"Republicanos avanza cuando la sociedad chilena no está activa, cuando no está atenta, cuando no es protagonista de los cambios, cuando no participa”, agregó, remarcando que "cuando está activa, atenta, cuando hay participación, ese tipo de opciones de ultraderecha tienden a retroceder“, explicó.

El jefe comunal además advirtió que la propuesta del partido “es agresiva para las mujeres, es agresiva para la agenda de los pueblos originarios y los movimientos sociales. Es agresiva para la agenda de la integración internacional. Esa es la agenda del Partido Republicano”.

“La gente valora la cultura popular, el trabajo comunitario, la conversación para resolver los problemas, la no privatización del espacio público. Hay un conjunto de valores que valora mucho la gente y que son completamente contrarios a los que el Partido Republicano plantea”, remarcó.

“Para el Partido Republicano sería mejor todos estuviésemos en nuestras casas muertos de miedo. Que no nos encontráramos en la plaza, en la cancha, en la junta de vecinos. Ojalá consumiendo televisión todo el día. Esa es la propuesta del Partido Republicano", cerró.