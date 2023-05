Comparte

Un hito de la frustrada Convención Constitucional fue la declaración de el exconvencional Daniel Stingo en «Estado Nacional» de TVN, cuando dijo que «los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro, y los demás tendrán que sumarse».

Hoy, con el paso del tiempo, el abogado hizo una reflexión de sus dichos en «La voz de los que sobran», y los ataques que recibe especialmente desde un sector.

«El troleo manifiesto, permanente, sistemático, organizado de al derecha que es a través de las redes sociales, que es a través de la prensa, etc., a mí no me afecta tanto, lo que me afecta es mi propia evaluación que hago«, dijo.

«Yo soy bien analítico de mí mismo y empiezo a decir: ¿La habré cagado mucho? Y entonces le empiezo dar vuelta y le doy mucha vuelta y me empiezo a recriminar. Claro, no todas las declaraciones fueron las más felices del mundo, quizás la forma no era la mejor, entonces comienzo a darme yo mismo más duro. Entonces, lo que hacen los otros de afuera es menos duro de lo que hago yo conmigo mismo«, señaló.

«Cuando ya me convencí de la postura que aquí hay ciertas cosas que son sistemáticas, porque yo representaba una persona que estudió en la Católica, les molesta que una persona que estudió en la Católica, que es alto de tez clara, se vaya contra la clase. Hay varias cosas como de esas que le molesta, entonces eso a la larga quieren como anularte, como tú nunca mas hables«, concluyó.