En el marco de la Cuenta Pública realizada este jueves por el Presidente Gabriel Boric, diversos parlamentarios de Renovación Nacional (RN) aseguraron que el mensaje entregado por el Mandatario “no se hace cargo de los principales problemas que hoy día tienen los chilenos”.

Al respecto, el diputado y jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum, señaló que “es una cuenta que a nosotros nos deja con un sabor un poco amargo, porque no se hace cargo de los principales problemas que hoy día tienen los chilenos. Se presenta una serie de iniciativas que en realidad no han sido llevadas adelante como en materia de seguridad”.

“El Presidente habla mucho de seguridad, pero uno revisa la agenda legislativa y no existe ni un proyecto concreto presentado por el Gobierno, más bien son iniciativas parlamentarias, pero estamos en disposición de poder colaborar porque la seguridad es una de las principales preocupaciones que tienen los chilenos”, agregó.

Y en esa misma línea, su par e integrante de la comisión de Seguridad, Andrés Longton agregó que “lo más grave es que el Presidente habla poco y nada de una agenda legislativa que es necesario impulsar y que no ha impulsado. La ministra se comprometió a dar urgencia a la ley Antiterrorista, a presentar una ley, pero no dijeron nada. El criterio Valencia respecto a la inmigración ilegal, tampoco”.

Sobre los dichos del Presidente por los 50 años del golpe de Estado, Longton dijo que “me pareció imprudente, porque trató de diferenciar entre buenos y malos, entre quienes defendían y no defendían los derechos humanos. Yo te aseguro que nuestro sector condena y siempre ha condenado la violación a los derechos humanos en cualquier contexto que se cometa. La diferencia es que él hace una distinción”.

Respecto de las propuestas económicas, el diputado e integrante de las comisiones de Economía y Hacienda, Miguel Mellado, señaló: “Yo espero que el discurso más largo que he escuchado, que no sea legado del Presidente, y que nos dijo que la Reforma Tributaria era como la tabla de salvación completa, y eso es algo que, lamentablemente para él, está realmente abrochado, porque es muy difícil que los dos tercios se logren en el Senado para insistir en esa Reforma Tributaria que no era buena para el país, porque lo que está sucediendo es que está aumentando el desempleo, está decreciendo la actividad económica con 1, 1% en este mes, está aumentando la informalidad y además de eso, los chilenos están cada día peor”.

Cuestión que también fue ratificada por el diputado Frank Sauerbaum: “Tiene que haber una reforma que sea recaudatoria, obviamente, para poder generar nuevos beneficios sociales, pero tiene que haber un aspecto principal en donde se genere inversión y crecimiento, porque si no, le va a pasar lo mismo que le pasó a la Presidenta Bachelet, que quiso recaudar un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y terminó recaudando apenas el 1, 4%, porque cuando no hay crecimiento no hay de dónde recaudar entonces eso lo que el gobierno tiene que entender.

Finalmente, sobre el capítulo de La Araucanía en la Cuenta Pública del Presidente Boric, Mellado señaló que “lo único distinto, es que habló de que había terrorismo y eso nos parece bien, pero no dijo cómo lo iba a combatir. Por lo tanto, vamos a seguir hablando de lo mismo”.“

«La famosa comisión que dijo que iba a ser en marzo, después en abril, después en mayo, ahora en junio. La verdad es que no tiene interés de hablar de delincuencia y terrorismo en La Araucanía”, cerró.