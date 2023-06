Comparte

La reforma tributaria fue una de las protagonistas en la Cuenta Pública 2023 del Presidente Gabriel Boric, quien condicionó diez iniciativas al avance de esta propuesta en el Congreso.

“Durante las próximas semanas tocaremos todas las puertas y tendremos todas las conversaciones que sean necesarias, con el mundo político, social, empresarial y laboral. Hecho esto, a fines de julio mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria, de modo de conciliar las herramientas para financiar las prioridades acordadas. Esa es mi invitación”, señaló el 1 de junio el Mandatario.

Consultada por este aspecto y el resto de las reformas, como la previsional, donde el jefe de Estado destacó el tono unitario, Tohá dijo que «cuando el Presidente dice ceder, no solo dijo ceder, dijo que todos vamos a tener que ceder. Nadie va obtener todo lo que quiere. Las soluciones van a ser soluciones híbridas, no la fórmula que teníamos en la mente«.

«La verdad es que ni la reforma previsional ni la reforma tributaria es un tema del gobierno del Presidente Boric, es un tema de todos los últimos gobiernos», señaló en entrevista con «La Mañana de Agricultura«.

En ese sentido, la ministra dijo que «la reforma tributaria que se está proponiendo es algo más que un cambio en la ley tributaria, es un pacto fiscal, es decir, un acuerdo de cuáles son esos bienes públicos, bienes sociales, que vamos asegurar toda la población y cómo vamos a financiarlos».

«En la necesidad de avanzar en esas cosas hay un acuerdo muy amplio, el problema es que no logramos ponernos de acuerdo en cómo. Llevamos mucho tiempo diciendo necesitamos una reforma previsional, pero no la logramos acordar y no sucede la reforma. Y mientras eso pasa las personas mayores siguen con pensiones bajas», lamentó.

Agregó que «lo que el Presidente está diciendo es basta de estar en este círculo que no avanzamos, pongamos todos de nuestra parte, flexibilicemos y brindemos una solución al país«.