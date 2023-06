Comparte

El Presidente Gabriel Boric abordó la tarde de este viernes la filtración de un audio por parte del diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado, sobre la reunión privada que sostuvo el Mandatario con parlamentarios de la macrozona sur.

Desde la región de La Araucanía, el jefe de Estado lamentó las contradicciones del parlamentario que representa al distrito 23 de la región de La Araucanía.

«Lamentablemente, se contradice cuando había dicho que era lamentable que alguien filtrara. Después cuando dice que él fue que filtró y ahora cuando dice que no se arrepiente de haber filtrado», señaló.

«Claramente, hay una contradicción ahí que la gente tendrá que poder evaluar en su mérito«, sostuvo el Presidente Boric.

Junto a esto, dijo que «más allá de eso me parece muy grave«, sin embargo, aseveró que «las características de delito le corresponderá atribuirlas a la Justicia. Nosotros como funcionarios públicos teníamos la obligación de ante estar ante un hecho que creíamos que reviste carácter de delito presentar la denuncia».

«Yo no me voy a querellar personalmente contra el diputado Mellado, no vamos a empezar una persecución personal en esto. Será la Justicia que determine los pasos a seguir«, agregó.

«Actitudes tremendamente irresponsables, como la que ha tenido el diputado Mellado, no van a minar mi convicción de seguir adelante, y trabajando, con el resto de los parlamentarios y autoridades», expresó la máxima autoridad política del país.

«Acá no hay una cuestión del 38% o de otro porcentaje, acá tenemos que ser una unidad, los chilenos y chilenas en contra de la violencia», cerró.