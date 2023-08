Comparte

La diputada Mónica Arce (independiente, perteneciente a la bancada PPD) fue detenida erróneamente, según relató, durante esta mañana en el Aeropuerto de Santiago, mientras se disponía a viajar a Ciudad de México, en el marco de la comisión interparlamentaria Alianza Pacífico.

Mientras hacía el trámite de policía internacional, dijo que «la PDI me comenta que tengo un problema, que tengo que esperar porque tienen que corroborar una información». «Cuando volvió el funcionario me dice que lo tengo que acompañar», añadió.

Esto, porque «tengo una orden de detención vigente, por lo tanto, paso a estar en calidad de detenida. Me hicieron pasar a una sala que está bien a resguardo».

Según le explicaron las autoridades policiales, la detuvieron por que tenía un antecedente por hurto simple en Pichilemu, siendo que ella jamás ha estado en aquella localidad y menos tiene que ver con un robo.

«Me decían que ‘tenemos que esperar si el fiscal pasa en calidad de imputada a control de detención a las 10 de la mañana, o si no por la tarde’. Yo le explicaba que eso no podía ser, que no tenía nada que ver«, insistió.

El error

«Se empiezan a dar cuenta que seguramente hay un problema de tipeo y, finalmente, se me explica la situación. El hecho ocurrió en Pichilemu, en donde una pareja arrendó una casa y de esa casa se sustrajeron cosas, o sea, alguien hizo la denuncia y una de las imputadas tiene el mismo rut, pero el dígito verificador es el que cambió. Por error se digitó mi rut completo y no el de la persona, entendiendo que cambia solo el último número«, dijo.

De este modo, reclamó que hubo un error procedimental, ya que «nosotros gozamos fuero parlamentario y yo aquí no me quiero diferenciar del resto de la ciudadanía, pero las leyes están para cumplirse y esto fue absolutamente inconstitucional. No debiesen haberme retenido en calidad de detenida, de imputada, pero eso fue lo que sucedió. Aquí hay una seguidilla de errores».