Un tenso fin de semana se vivió dentro de Gran Hermano, esto tras la denuncia que realizó Scarlette en contra de Rubén.

La situación se enmarca luego de que la joven iniciara un diálogo con Rubén, donde manifestó que el participante la tocó durmiendo.

El hecho generó repudio entre los seguidores del reality de CHV, e incluso llevó a que la transmisión por Pluto TV se mantuviera suspendida por horas.

Por ello, durante la emisión de este domingo los conductores del espacio confirmaron la expulsión definitiva de Rubén.

«En virtud de las acusaciones realizadas por la participante de Gran Hermano Chile, Scarlette, Chilevisión decidió el día de ayer (sábado) sacar de la casa y suspender la participación de Rubén en el programa», fue parte del comunicado leído por Diana Bolocco.

Por ello, comunicaron que «durante esta tarde (domingo) se ha decidido apartar definitivamente de Gran Hermano al jugador denunciado. Según los protocolos de Chilevisión, frente a denuncias de este tipo, tenemos la responsabilidad de asegurar un ambiente tranquilo y pacífico para todos los concursantes de este programa».

Reacción de Scarlette

Tras la determinación tomada por el canal, Scarlette reaccionó al hecho.

«Es un tema súper delicado, mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien ni enlodar al programa. Este es un programa de la vida real y lamentablemente esas son situaciones que suceden», dijo.

Además, añadió que «a muchas mujeres nos ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas y pasadas a llevar. Me siento agradecida por el apoyo mis compañeros que me creyeron y me apoyaron”, dijo la joven.

Finalmente, la participante aseguró que continuará en el juego.