Este viernes el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a la posibilidad de una nueva candidatura presidencial, asegurando que «siempre estaré disponible», si es que el Partido Comunista se lo pide.

«Yo siempre estaré disponible a asumir las tareas que me pida mi partido», dijo a ViaX al ser consultado por una posible segunda candidatura por el sillón presidencial.

Por otro lado, el jefe comunal se refirió a los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien aseguró que expresidente Sebastián Pieñra «es un demócrata».

«Yo puedo hablar por mí, no puedo juzgar al Presidente. Para mí Piñera no es un demócrata, para mí, Piñera es un violador de Derechos Humanos, Piñera es alguien que le declaró la guerra a su pueblo y que hoy está imputado, junto a varios de sus ministros, por crímenes de lesa humanidad, entonces ahí hay algo que no concuerdo», sostuvo.

En la instancia el alcalde además se refirió al actual rol del Partido Comunista en el Gobierno de Boric, afirmando que no es que hayamos cedido, somos parte de un Gobierno en donde confluyen diversas fuerzas. No puedo hablar a nombre del PC, los voceros oficiales son Lautaro y Bárbara».

«Yo creo que los límites están en no seguir profundizando el neoliberalismo y tratar de restablecer los derechos económicos, sociales y culturales que el pueblo de Chile viene reclamando hace mucho tiempo», dijo en el programa Stock Disponible.