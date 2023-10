Comparte

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, lamentó los resultados del último estudio de Paz Ciudadana, donde se señala que el 36,6% de la población ha sido víctima de robo o intento de robo, aumentando este ítem en 3,9 puntos desde la medición 2022.

El Estudio Índice Paz Ciudadana 2023 señala, además, que el índice de victimización es el más alto desde el 2018, cuando el indicador alcanzó la cifra de 36,4%.

Según Carter, estos resultados nos reflejan un panorama bastante desalentador respecto a seguridad. “Vamos camino a convertirnos en México, un Estado fallido donde un grupo de la sociedad vive en una ciudad tranquila y rodeada de guardias armados; mientras el resto de las personas se las arregla tiene que arreglar como puede”.

“Si queremos realmente pelear por recuperar nuestra chilenidad, nuestra forma de vida, nos quedan muy pocos minutos de este partido. Estamos a punto de perderlo. Se requiere un cambio radical en la actitud de las policías, un cambio radical en el Sistema Procesal Penal y una democracia con pantalones. Sí, con pantalones, con mano dura, que no tiene nada que ver con autoritarismo, no tiene nada que ver con Bukele, tiene que ver con perder lo que somos los chilenos, y que de una vez por todas los delincuentes sean ellos los que tengan miedo y no los ciudadanos todos los días, en sus casas, en las calles”, afirmó el jefe comunal.

“Los chilenos podemos tener opiniones distintas, pero no podemos tener números distintos. Los números que entrega la encuesta de Paz Ciudadana son brutales, 70% de los chilenos han modificado su forma de vida, de algún modo, producto de la delincuencia”, señaló.

Y agregó: “estamos perdiendo nuestra libertad, está cada día más renuente la ciudadanía a denunciar. Por tanto, estamos bajando los brazos, y eso implica mayor impunidad para los delincuentes”. Añadió que producto de esta situación los chilenos están perdiendo la fe en las instituciones, en la Fiscalía, en Carabineros, en el municipio, en el Estado.