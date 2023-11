Comparte

Este lunes el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, asistió a la Comisión Investigadora del Caso Convenios, instancia en la que reconoció que se enteró del Caso Democracia Viva 9 días antes de que estallara.

Cabe recordar que el caso en cuestión se conoció el pasado 16 de junio, mientras que Crispi reconoció haberse enterado el 7 de junio a modo de rumor.

«El Presidente de la República se enteró el 16 de junio, como es de público conocimiento. Lo que el Presidente se entera es algo muy distinto a lo que conocemos hoy. En ese momento circulaba un caso particular, el Caso Democracia Viva en Antofagasta, lo que es una situación igual de indignante, pero es un caso que ha crecido», señaló.

«Yo como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor en relación a esto el día 7 de junio, antes que el Presidente de la República. Tomé conocimiento de un rumor (…) se señalaba, como rumor, que había una situación en la región de Antofagasta, donde Daniel Andrade tendría participación en una fundación que, a su vez, tendría un vínculo con la seremi de Antofagasta”, agregó.

“Lo que hago yo es derivarla a la subsecretaria de Vivienda. Llamo a la subsecretaria, le pregunto si ha oído hablar de esto, ella tenía algunas informaciones porque ya habría habido un correo de funcionarios que denunciaban situaciones que catalogaban como irregulares y que terminaron siéndolo”, declaró.

“Lo que yo le digo a la subsecretaria, que es lo que corresponde, es que tome el caso, que lo investigue y si se convierte en algo cierto, y si existe una falta administrativa o incluso penal, tome las decisiones que se tengan que tomar. ¿Por qué lo hago con la subsecretaria? Porque la subsecretaria es la superior jerárquica de los seremis”, explicó Crispi.

«Posteriormente, no hay más conversaciones, no hay una relación que se me informe, porque mis funciones están muy alejados de estos temas”, añadió.

Finalmente el jefe de asesores de La Moneda afirmó que “el día 16, al igual que ustedes, en base a un medio de comunicación me doy cuenta que no se habían tomado decisiones y resoluciones en función de este caso. En ese momento, yo le comento al Presidente que yo había tenido noticias de un rumor que daba cuenta de que estaba esta situación en Antofagasta”.