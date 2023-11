Comparte

«Yo creo que se va aprobar», dijo confiado el exconsejero del Consejo Constitucional Luis Silva (Partido Republicano) sobre el resultado del plebiscito del 17 de diciembre.

En entrevista con Alejandro de la Carrera en Agricultura, el abogado señaló que «yo soy un convencido de que esta Constitución se va a aprobar, porque el texto interpreta a un arco muy amplio de la ciudadanía, del pueblo».

«Es una Constitución que habla de seguridad, una Constitución que robustece las capacidades del Estado para hacerse cargo de una necesidad que hoy se siente imperiosa en la vida cotidiana de muchos chilenos y chilenas. Es una Constitución que se hace cargo de la inmigración, definiendo lo básico. Si tú quieres entrar o permanecer en Chile tienes que cumplir con las reglas que Chile tiene para entrar y para quedarse y si no las cumples te tienes que ir. Eso se dice en un lenguaje propio de un texto constitucional, pero se dice, rodeado de todas las garantías que tienen que acompañar cualquier proceso como este, de expulsión en el menor tiempo posible», resumió sobre las bondades del borrador.

Asimismo, agregó que «es una Constitución que se hace cargo de la ineptitud de un Congreso tan atomizado, que a la larga es incapaz de dar respuesta en tiempo y forma a las demandas de la ciudadanía. Mira lo que está pasando con las isapres, es el ejemplo más palmario de un Congreso que no ha sabido hacerse cargo de una necesidad de la que existe conciencia hace mucho rato».

Esto también es un problema para los mandatarios, dijo. «Imagínate la dificultad desde el punto de vista del Presidente de la República cada vez que hay que trabajar coordinadamente con el Congreso un proyecto, se hace imposible. Con esta Constitución haciéndonos cargo de este dolor ciudadano se establecen reglas que debieran repercutir en un Congreso menos atomizado y, por lo tanto, en un Congreso en el que es más fácil que ellos mismos se pongan de acuerdo, y también con el Presidente de la República», señaló Silva.

Confiado en el triunfo del «A favor»

Según el exconsejero, que fue el más votado para participar de la instancia, el 17 de diciembre, pese a lo que dicen las encuestas, las personas «van a ponderar las cosas que le gustan del texto y las cosas que no le gustan del texto. Es imposible esperar que todo el texto le guste a todas las personas. Es realista. Asumiendo que todos van a hacer un ejercicio donde ponderen aquellas cosas por las que están a favor y aquellas por las que están en contra, van a llegar a la conclusión que son muchas mejores las razones para votar a favor que para votar en contra».

Una razón fundamental para votar «A favor», sostuvo, es que «nos va a servir para dar vuelta la página de este capítulo de nuestra historia».

«Siendo el voto obligatorio, sabiendo que ese día van a acudir más de un millón de personas que se mantienen ajenos, indiferentes, escépticos, renuentes a todo este juego de los políticos, y las encuestas, y lo que dicen las directivas y quienes se desmarcan, no tengo ninguna duda que un porcentaje muy importante de aquellas personas que van a votar, porque es obligatorio, van a darle un gran peso a la posibilidad de cerrar esta discusión«, indicó.

Consultado por si este texto constitucional genera unidad, Silva hizo una distinción de aquella palabra con la de unanimidad. «Yo creo que esta Constitución sí puede concitar unidad. Yo creo que es una Constitución de unidad. En primer lugar, porque proviene de un único proceso en donde se cumplieron todas las reglas para que se pudiera decir con verdad de que es legìtimo democráticamente», dijo.

«El gobierno está en un zapato chino»

Luis Silva tiene claro que el borrador para una nueva Constitución no genera simpatía en el Presidente Gabriel Boric, quien «estuvo en la campaña del ‘Apruebo'».

«Todo su historial político te llevan a concluir que obviamente esta propuesta no es de su gusto, no es lo que él habría querido, no es por lo que abogó el proceso anterior», expresó. Sin embargo, dicha posición del Ejecutivo «no creo que vaya a ser problemática».

«El problema es para él, porque en el fondo el Presidente y el gobierno que él encabeza está en una suerte de zapato chino, como lo han calificado por ahí. Porque está en frente de un texto que se aleja de lo que él y los suyos habrían deseado para Chile, pero entiende que puede ser una propuesta que finalmente la ciudadanía apruebe, por lo tanto no parece razonable embarcarse en una campaña que esté ‘En contra'», analizó.

En esa línea, apuntó que «hay gente que dice que si este gobierno se pronunciara muy explícitamente por la opción ‘En contra’ el ‘A favor’ subiría, porque se transformaría fácilmente a la vista de muchos en un plebiscito a la gestión del Gobierno«.

«Creo que es mucho más sabio mantenerse al margen todo lo posible que le sea, al margen de las dos opciones, para en la eventualidad que sea aprobada poderla firmar sin que la derrota sea tan ominosa, sabiendo que el Presidente firmó una Constitución que no es de su gusto», dijo.

«Lo que va a hacer el Gobierno, y es lo que esperaría que haga, es una campaña para informar, evitando el sesgo porque serán conscientes que si se matriculan muy abiertamente con una opción, llevan todas las de perder«, concluyó Silva.