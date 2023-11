Comparte

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, se refirió a la acusación constitucional que se anunció en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, a raíz del Caso Convenios.

«Nosotros hemos sido insistentes en poder hacer una investigación acuciosa a través de una comisión investigadora que está funcionando en el Congreso que está pronta a evacuar su informe y en segundo término hemos presentado, las querellas respectivas para que se investiguen si hay eventuales delitos», señaló.

«Nosotros vamos a esperar los resultados de la Comisión y no descartamos ninguna medida en la medida que tengamos todos los antecedentes en la mano y no improvisemos una acusación constitucional que finalmente pueda terminar enrareciendo el ambiente y siendo injustos con quienes hoy día puedan no tener responsabilidad», sostuvo.

«Por lo tanto, esperamos nosotros tener los antecedentes de la comisión investigadora que por lo demás es el proceso normal que debiera seguir una acusación constitucional. Primero, una comisión investigadora, una interpelación y luego una acusación constitucional sea de mérito suficiente», agregó el diputado.

«Hasta ahora el ministro Montes por lo menos ha mostrado disposición a poder entregar toda la información y buscar la forma de que se esclarezca los hechos lo antes posible. Nosotros evaluamos su rol positivamente, pero eso depende de la comisión investigadora respecto de la eventual responsabilidad que él pueda tener», señaló.

«Aquí hay responsabilidades políticas y penales. Nosotros estamos evaluando, una acusación constitucional, pero luego de eso vamos a conocer primero los antecedentes», cerró.