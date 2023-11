Comparte

El exmilitante de la Democracia Cristiana (DC) por más de 30 años, Ignacio Walker, dijo este domingo respetar la decisión del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien anunció durante esta semana que votará «A favor» de la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del próximo 17 de diciembre.

En diálogo con «La entrevista de Alejandro de la Carrera» de radio Agricultura, el exparlamentario señaló que recibió esta noticia «con mucho respeto», pero que «discrepa» con su determinación.

Walker votará «En contra» del texto constitucional, pues considera que es «partisano y programático», y porque «incorpora las políticas públicas en la Constitución».

«El proceso constituyente fracasó de los últimos cuatro años, no fue capaz de generar un acuerdo transversal, como lo dijo el expresidente Frei en su declaración», sostuvo el excanciller, agregando que esta propuesta «es de la derecha y sobre todo de republicanos, No nos saquemos la suerte entre gitanos».

«Yo también quiero cerrar esta etapa, pero quiero cerrarla bien, ese es mi matiz con el expresidente Frei», declaró el exparlamentario.

Bajo esa línea, comentó que «el 80% de la actual Constitución -este es un dato de Gonzalo García, exmiembro del Tribunal Constitucional- es un texto dictado después del 89, sólo el 20% del texto es del original del año 80″.

«Si gana el ‘En contra’, no es un salto al vacío«

Por lo tanto, Walker argumenta que la propuesta a plebiscitar «es partisana«, porque «es una parte del país que quiere imponer su voluntad sobre el resto».

«Hemos luchado estos 35 años para reemplazar la constitución de Jaime Guzmán por otra de José Antonio Kast. Una Constitución que en su origen que fue de derecha por otra de derecha. ¿Esto va a traer paz social al país? Esto no está cerrando el tema, al contrario, la opción «A favor» reabre el tema», opinó.

«Si gana el ‘En contra’ nos regimos por la actual Constitución, no es un salto al vacío«, sostuvo. «Yo soy oposición al Gobierno y ellos dicen que no va a haber otro proceso. Me da más seguridad que se reforme la actual Constitución que este salto al vacío del ‘A favor'», aseveró.

«Yo creo que no hay ninguna posibilidad de insistir en un tercer proceso, la persona o partido que insista en esto va a ser escupido en la calle, porque la gente no es tonta«, enfatizó.

Ve aquí la entrevista completa de Ignacio Walker: