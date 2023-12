Comparte

El jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum, se refirió a las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo a la reforma de pensiones.

En concreto, la iniciativa busca materializar que el 6% de cotización adicional al cargo del empleador se destina en un 1% fortalecer el empleo femenino, un 2% para la capitalización individual y el 3% para el seguro social.

“El gobierno nos informa por Twitter lo que va haciendo y nosotros tenemos que estar atentos para saber a qué atenernos porque no hay ningún elemento que le dé un poquito de seriedad a la discusión, uno le pide al gobierno un poquito más de seriedad en este tratamiento de la reforma más importante que están esperando los chilenos”, señaló.

“Ahora, nosotros le decimos al gobierno que nosotros en la centro derecha vamos a actuar en unidad, por lo tanto yo le pido que no trate de empezar a pirquinear los votos, a tratar de dividirnos, a separarnos, porque nosotros vamos a actuar en unidad porque tenemos un convencimiento de que el proyecto del gobierno es un mal proyecto de reforma del sistema de pensiones”.

“Nosotros no estamos obligados a llegar a un acuerdo con ellos en un mal proyecto que le va a hacer mal a Chile, por lo tanto le advertimos al gobierno que si ellos no cambian su proyecto, nosotros no vamos a aprobar un mal proyecto previsional”.

“Nosotros estamos de acuerdo en varias cosas, por lo tanto le pedimos al gobierno que ponga el acento primero en donde estamos de acuerdo: El gobierno ha propuesto separar la industria, o sea, que haya muchos inversores y muchos administradores; que aumente la competencia, que disminuya comisiones, estamos de acuerdo, que se aumente la pensión garantizada universal a los 250.000 pesos, estamos de acuerdo, que también haya una rebaja importante en comisiones que hoy día se están cobrando, también hay un acuerdo”", añadió.

“Tenemos hoy día varios puntos en donde se puede llegar a un acuerdo, como aumentar la cotización previsional es parte de los acuerdos, el problema va a ser el destino de ese 6%, quizás podemos llegar hasta un 8% para que haya más capitalización individual que es lo que le falta al sistema”, finalizó.