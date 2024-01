Comparte

Pablo Longueira, exministro de Economía, se refirió este viernes en Agricultura a las reuniones entre ministros y el expolítico y lobbista Pablo Zalaquett, las que calificó como "indebidas".

"Hoy veo al ministro Grau en estas citas secretas con lobbistas. Bueno, yo no tuve ninguna. Todas las reuniones de la Ley de Pesca fueron públicas. A mí me gustaría todos estos que hablan de la ley corrupta, saber qué piensan hoy día. En su gobierno, su ministro, ingresa una ley de pesca y ha estado reunido previamente en forma secreta", dijo.

El exparlamentario agregó que "me parece todo de una ingenuidad. No sé cómo se puede creer que reuniones de esa magnitud, de esa frecuencia, con los ministros, no se iban a tener conocimiento público de que existieran. Obviamente, que me parece completamente indebidas y no tengo ninguna duda que son reuniones que se debieron haber registrado o se debiera haber sostenido donde corresponde. Me parece que las explicaciones que dan algunos ministros, me parecen casi ofensivas para la inteligencia".

"Basta de que abusen dando argumentos infantiles, porque no son otra cosa que eso", insistió.

Con respecto a qué se debería hacer con estos casos en el futuro, Longueira comentó que "el marco legal siempre existió y este gobierno planteó que lo iba a perfeccionar. Está claro que no lo ha hecho y está claro el mal uso de lo que había. Lo que haya que perfeccionar me parece correcto que se haga, pero no demos explicaciones burdas, en el sentido, de que esto ocurrió porque la ley tiene vacíos. La ley no tiene vacíos, la ley se puede mejorar y es habitual que eso ocurra, y lo que hay que hacer es transparentar lo más rápido posible, todas las reuniones que hubo, todas las autoridades que participaron para terminar esto, porque el goteo siempre complica más para encontrar una solución a las crisis".