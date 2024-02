Comparte

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, analizó los dos años de gobierno del Presidente Gabriel Boric, que se cumplirán el 11 de marzo.

En entrevista con “La Mañana de Agricultura”, dijo que “hoy día tenemos en primer orden la seguridad y hoy día, particularmente, después del secuestro de este ciudadano venezolano que tiene la calidad de refugiado político, tenemos desafíos en la Ley de Inteligencia, en materia de tener un sistema de inteligencia que nos permita tener toda la información adecuada oportunamente para ellos”.

Otro aspecto que mencionó es la urgencia de sacar adelante una reforma de pensiones. “La reforma previsional, a mí, me parece que es algo que como país estamos en deuda. Hemos escuchado ahora, después del fallecimiento trágico del expresidente Piñera mucho referirse y valorar sus años de gobierno. Y una de las cosas que él impulsó fue la PGU, primero fue la presidenta Bachelet con la pensión básica solidaria, luego el presidente Piñera con la PGU. En ambos casos lo que se hace es insertar un componente de solidaridad en las pensiones, porque lo que fue la evaluación en ambos casos en su momento es que nuestro sistema de AFP no es un sistema que permita tener pensiones de un nivel que le dé una buena vida a nuestros adultos mayores”, señaló.

En cuanto a un pacto fiscal, sostuvo que es importante “un cambio en los impuestos y cómo no se trata de aumentar impuestos, sino de que quienes puedan pagar un poco más también lo paguen y nuevamente aludo al concepto de solidaridad que parece que en nuestro país creemos que la solidaridad es ir a dejar especies, incluso algunos de muy mala calidad, como fue la ropa en el caso de los incendios, ir a dejar especies o hacer donaciones, pero no creemos en la solidaridad como un valor de la sociedad en que, quienes están en una mejor posición colaboren con quienes están en una situación más desmedrada”.

Agencia Uno

Dentro de la evaluación que hizo a los dos años de gestión del Presidente Boric, Vodanovic señaló que “el Estado se recibe el país con una situación de inmigración en la zona norte, muy difícil, desbordada, con la macrozona sur y, particularmente, con La Araucanía muy compleja en materia de seguridad y también la inseguridad en las grandes ciudades. De manera tal, eso, como no se había tomado la principal problemática, ha tenido que ser abordada no con pocas complejidades. Sabemos que dentro de la alianza de gobierno hay quienes fueron reacios a adoptar medidas en su momento, incluso votaban en contra de los Estados de Excepción. No es el caso de mi partido, el Partido Socialista de Chile, donde siempre hemos apoyado aquello”.

En cuanto a la actualidad, la presidenta del PS reiteró que “hoy día el desafío que tenemos es avanzar a una Ley de Inteligencia que permita a hacer frente a las amenazas que tenemos como sociedad, a los problemas que tenemos dentro de nuestro país, con un criterio preventivo y que permita evitar la comisión de delitos tan graves como ha sido el secuestro de este ciudadano venezolano, refugiado político en nuestro país”.