En medio de la polémica desatada por los comentarios del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, respecto al secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, en nuestro país, los diputados de oposición e integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Catalina del Real y Stephan Schubert, reaccionaron con escepticismo y crítica.

La diputada Catalina del Real, arremetió contra Cabello y comentó que “ironizar y hacer burlas de un tema tan grave como el secuestro de una persona, me parece esperable del señor Cabello, quien incluso en otras ocasiones ha tratado de ‘bobo’ al Presidente Boric. Es decir, es una persona irrespetuosa a la que tampoco hay que darle tanta tribuna”.

“Lo que sí me parece lamentable, es que efectivamente todo lo sucedido con el secuestro del exteniente es un tema bochornoso del que este Gobierno se tiene que hacer cargo, porque aquí se comprometió la seguridad de nuestro país”, agregó.

“Los secuestradores, sin duda, accedieron a información clave para poder dar con el paradero de Ronaldo Ojeda y eso es de máxima gravedad. Nosotros esperamos que el Gobierno acepte una sesión secreta e informe al Congreso de qué es lo que realmente se sabe sobre este hecho y que se busquen responsabilidades”, sostuvo.

La dictadura venezolana y secuestro del exmilitar

Por su parte, el parlamentario Stephan Schubert enfatizó que los comentarios de Cabello revelan la naturaleza de la dictadura en Venezuela, donde la verdad es difícil de obtener.

“Los dichos del señor Cabello, respecto a que Venezuela no tiene ningún vínculo con el secuestro del exteniente Ojeda ocurrido en suelo chileno, demuestra en primer lugar que la de Maduro es una dictadura, donde las instituciones no funcionan como corresponde, porque aquí viene un diputado a asegurar que los sistemas de inteligencia no tendrían responsabilidad en un secuestro”, dijo.

Tras esto, destacó que la declaración “viene de muy cerca, es decir, no podemos esperar que de una dictadura salga la verdad, ni quienes hubieran perpetrado el secuestro lo vengan a reconocer si es que eso efectivamente ocurrió viniendo de parte de Maduro”.

“No es satisfactorio que ellos vengan a asegurar, y no basta, son los sistemas de seguridad chilenos los que tienen que establecer quién perpetró el secuestro y perseguir a los responsables y tomar todas las medidas necesarias para impedir que esto vuelva a ocurrir”, acotó Schubert.