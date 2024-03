Comparte

Este jueves se llevó a cabo la segunda reunión del “Gabinete Pro Seguridad”, instancia que fue liderada por el Presidente Gabriel Boric, quien instruyó realizar un plan de control de armas de fuego para todo el país y de identificación balística.

Además, la sesión tuvo por objeto también analizar las medidas en materia de seguridad que ya están operando.

Esta reunión se da en el marco del aumento de los homicidios con armas de fuego y el debate por el aumento de menores de edad asesinados.

En este contexto, el diputado de Renovación Mauro González, comentó que “lamentablemente estos anuncios en materia de seguridad llegan tarde, cuando tenemos a menores de edad muertos y con un récord de homicidios en el país nunca antes visto. Los diagnósticos y análisis ya están hechos hace bastante tiempo”.

“Lo que se necesita ahora son acciones concretas y efectivas en materia legislativa y territorial. Como oposición siempre estaremos disponibles para apoyar leyes en materia de seguridad”, enfatizó el legislador.

Los cuestionamientos del PDG y el llamado al Gabinete de Seguridad

En tanto, la parlamentaria del PDG, Karen Medina, apuntó a la falta de voluntad del oficialismo: “En estos dos años, este gobierno ha tenido la falta de pantalones para ocupar las atribuciones que tiene el Presidente, que tiene el Poder Ejecutivo para poder tomar las medidas necesarias y recuperar la seguridad”.

“Le hemos pedido, le hemos demandado tomar medidas extremas, medidas transitorias, medidas que hoy día vengan a poner un paralelo a estos delincuentes que se mueven por todos lados, como Pedro por su casa”, criticó.

Sobre las urgencias legislativas, Medina afirmó que “no podemos avanzar en otras materias como pacto fiscal, como reforma de pensiones, si la gente se está muriendo en sus propias casas, si la gente no puede salir a comprar tranquilos y no podemos dormir tranquilos”.

“Si este gobierno no entiende eso y de verdad no pone hoy día en prioridad todos aquellos proyectos que enfocan recuperar la seguridad, entregar atribuciones a nuestras policías, que son quienes se hacen cargo en la calle de reponer la seguridad, significa que no tiene ninguna conexión con la necesidad del país”.