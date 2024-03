Comparte

El asesor de la Subsecretaría del Interior y miembro del comité central del Partido Comunista (PC), Juan Andrés Lagos, acusó este martes que existe “una persecución” en su contra por parte de la oposición por el caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

“Aquí hay una tautología por parte de la derecha que se tienen que hacer responsables, no es de hoy, no es de ayer, esa comenzó hace mucho tiempo. Además, avanzó en culpar, no solamente a un gobierno, sino que a un partido. Entonces, se tienen que hacer muy responsables, porque esto es una persecución“, apuntó Lagos en un punto de prensa.

De hecho, sostuvo que en un principio cuestionaron “al Ministerio Público, al Gobierno, a los tribunales de justicia y ahí agregó la responsabilidad del Partido Comunista y al gobierno de Venezuela”.

“Después, cuando empezaron a aparecer los primeros antecedentes, han tratado de revitalizar aquello”, agregó.

También aseveró que tras ser acusado de tener acceso a la carpeta investigativa, aquello es “una afrenta al Poder Judicial” al no poder demostrar aquella incriminación. “Aquí hay una situación que de verdad creo que está topando los límites de la situación ética“, expresó el dirigente comunista.

Al ser consultado si tomará medidas al respecto, dijo que se está evaluando y que están realizando un análisis de la situación. “Pero tal cual como están las cosas, desde el punto de vista de los acontecimientos y de la persecución, eso yo no lo puedo dejar de evaluar”.

Por otro lado, el miembro del comité central del PC recordó que cuando la Nueva Mayoría estaba en La Moneda y era asesor del Ministerio del Interior “recibí amenazas de muerte y una golpiza”.

“El Partido Comunista, en ese gobierno, era mucho menos presente de que lo que es ahora, sin embargo, utilizaron el mismo argumento personas que tienen gran presencia en los medios comunicación acusando al Partido Comunista de tener una tremenda incidencia en el gobierno de la Nueva Mayoría (…) es el mismo método”, expresó.

Por lo tanto, a su juicio, el problema de todo esto es que se usa “una situación para hacer asociaciones que no tienen ningún fundamento hasta hoy, pero ninguno”.