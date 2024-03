Comparte

El diputado Jorge Durán lanzó una fuerte crítica contra el jefe comunal de Recoleta, Daniel Jadue, luego de que el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, señalara que está evaluando la presentación de acciones legales por presuntas “conductas ilícitas” por parte de la autoridad comunal.

Frente a estas declaraciones, el militante del Partido Comunista, reaccionó en su cuenta de X, minimizando las acusaciones y calificando las afirmaciones de Letelier como un intento de buscar “minutos de fama”.

“Un ex Contralor dijo por la prensa que en Recoleta se perdieron miles de millones de pesos, no fue cierto. Ahora se dice, también por prensa, que he tenido “conductas ilícitas” y que se evalúa, quizá, la posibilidad de… uff que daño hacen los minutos de fama de algunos”.

A lo que agregó, “le recuerdo al Presidente del Consejo de Defensa del Estado que hay una demanda nuestra en esa institución, dirigida al Fisco, por nulidad del informe irregular e ilegal de la Contraloría”.

Estas declaraciones surgen en medio de una investigación en curso por parte de la Fiscalía, que ha implicado al jefe comunal en presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos.

En este contexto, el parlamentario Durán señaló que “Jadue debe dar explicaciones a la justicia, no a su fanaticada en redes sociales”.

“Si el presidente del Consejo de Defensa del Estado dice que hay eventuales conductas ilícitas por parte del alcalde, es porque ya tienen antecedentes y no porque se le ocurrió decir eso”.

En este escenario, el parlamentario comentó que “ya estamos acostumbrados a ver a la izquierda desgarrando vestiduras a favor de la probidad y después involucrada en ilícitos de distinto tipo. El más claro ejemplo, es el Caso Fundaciones. Ya no sorprende”.