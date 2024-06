Comparte

A las 09:00 horas, inició el primer seminario de análisis político y económico de Radio Agricultura.

El espacio, moderado por el conductor de “Conectados”, Checho Hirane, fue una instancia para el intercambio de ideas entre los distintos panelistas en diversas materias de la contingencia del país.

Radio Agricultura

El debate

Revisa a continuación los principales puntos que surgieron en el evento:

09:12 – actualidad | Pancho Orrego: “En Chile había un país que hacía las cosas bien, respetábamos la norma, las autoridades, nuestros carabineros, a los profesores, a los papás, a los políticos. Eso se nos fue al carajo, no el 2019, esto es un proceso de deconstrucción que la izquierda internacional viene trabajando desde siempre”.

09:14 – actualidad | Gonzalo Müller: “Lo que pasó (en Chile) es un fenómeno social muy profundo, se fueron apagando los motores del mérito, del esfuerzo personal, se dejó de premiar a aquellos que hacían las cosas bien, y empezamos a quedarnos de a poco con una sociedad mediocre, donde nadie podía destacar”.

09:18 – denominado ‘estallido social’ | Ximena Rincón: “Nuestro país se ubica en una posición mucho peor que la que teníamos cuando estos hechos ocurrieron. Teníamos un desarrollo económico, un ingreso percápita, logros que obviamente nos ponían en una posición de ejemplo, admiración de muchos. No se valoró eso”.

09:21 – denominado ‘estallido social’ | Gonzalo Blumel: “Yo le llamo la gran crisis del 18 de octubre, porque si uno lo mira desde el contexto histórico, es de esas crisis que nos pegan fuerte cada 40 – 50 años (…) Yo creo que arriesgó con derrumbar a nuestro país de manera bien definitiva, esa es la verdad”.

09:26 – denominado ‘estallido social’ | Mara Sedini: “Para mí es muy relevante el proceso cultural con los jóvenes, el gran conflicto político que se generó es porque hubo una generación de un solo sector que se tomó la política de este país, porque hubo otro que lo dejó botado. Desde los partidos políticos hasta las universidades, dejaron botados nuestros principios y valores de la libertad”.

09:31 – actualidad | Tomás Bengolea: “¿Cuándo Chile se jodió? Cuando las personas llamadas a defender las ideas que le hacen bien al país se quedaron calladas. Yo no espero que la Concertación promueva el crecimiento económico (…) yo espero que las personas que promueven las ideas de la libertad, la promuevan con convicción y valentía”.

09:37 – denominado ‘estallido social’ | Carol Bown: “Una de las cosas que le pasó a este país es que hubo una generación completa que se había jactado durante años de haber recuperado la democracia, que en octubre de 2019 no fue capaz de defenderla y la justificaron (…) Lo segundo, llegó al poder una generación que no cree en la democracia”.

09:40 – actualidad | José Francisco Lagos: “Lo que le ha faltado a nuestro país, y en general a quienes promovemos las ideas de la libertad, es un diagnóstico adecuado (…) Se nos ha olvidado completamente las bases del progreso, desde el punto de vista tanto institucional como cultural y también político”.

09:45 – actualidad | Karla Rubilar: “Lo que nos pasó es que lamentablemente nos perdimos el respeto (…) No me refiero a los buenos y malos, de ellos y nosotros, la derecha y la izquierda, el modelo de sociedad, sino que me refiero a que nos perdimos el respeto como seres humanos, e independiente de lo que pensamos y de las ideas en las cuales cada uno de nosotros creemos, es que algunos se creen superiores a otros, y creo que eso es grave”.

09:49 – denominado ‘estallido social’ | Chris Portugal: “Creo firmemente que nos costó defender las ideas con más fuerza (…) Escuché echarle la culpa solamente al sector de izquierda, y es cierto, tenemos un Frente Amplio que es un Partido Comunista encubierto, pero nosotros como sector no podemos dejar de hacer la autocrítica que no supimos defender nuestras ideas con fuerza, firmeza y oportunamente”.

09:54 – actualidad | Checho Hirane: “Aquí no hay nada ganado, los que crean de nuestro sector que se ganaron las elecciones, están totalmente equivocados. La izquierda dura, cuando llega al Gobierno, no lo devuelve más. Van a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder, y nosotros como oposición, si no nos ponemos de acuerdo, si no dejamos de lado nuestras ambiciones personales, partidarias, familiares, créanme, no vamos a ganar nada. Y yo estoy transmitiendo este mensaje porque hay un ánimo triunfalista, que vamos a ser Gobierno. Dos años en política son una eternidad”.

Revive acá el seminario: