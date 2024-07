Comparte

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dejará su cargo en enero de 2027. Ante el escenario se generan las primeras conversaciones sobre posibles candidaturas para su sucesión en la ONU, incluyendo a la expresidenta Michelle Bachelet.

Según informó La Tercera este domingo, autoridades de la Cancillería chilena y la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez, han recibido preguntas informales sobre Bachelet. Representantes de países de Europa, las Américas y Asia han mostrado interés en su posible candidatura.

Desde Relaciones Exteriores admiten que estas consultas han sido cada vez más recurrentes. Ven “con buenos ojos” que la exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pueda disputar el cargo de secretaria general.

Posible candidatura de Bachelet a la ONU

Sin embargo, advierten que, aunque agradecen estos gestos, no pueden adoptar una postura oficial mientras Bachelet no confirme su interés. “Mientras la expresidenta no dé señales claras, no es posible para la Cancillería dar pasos formales”, señalaron al matutino.

Ante este escenario incierto, los representantes de Relaciones Exteriores del Gobierno entienden que el tema se volverá más común con el tiempo. Sin embargo, deben evitar plantear una postura oficial ante otros países.

Aunque las elecciones para elegir un nuevo secretario general de la ONU se realizarán a mediados de 2026, diplomáticos advierten que el proceso de renovación para este cargo es largo. Por lo tanto, no es extraño que ya aparezcan posibles candidatos. Allí surge el nombre de la ex Ata comisionada para los Derechos Humanos.

En abril pasado, el medio PassBlue realizó una encuesta a más de 2.200 suscriptores, funcionarios, diplomáticos y personas vinculadas a ONG que giran en torno a la ONU. Buscaban conocer qué mujer debería reemplazar a Guterres como secretario general.

PassBlue reveló que Bachelet ganó en la intención que lidere la ONU, con un 23,9% de las menciones. Superó ampliamente a otras figuras como Mia Mottley (primera ministra de Barbados), María Fernanda Espinoza (excanciller ecuatoriana) y Ammina Mohamed (diplomática nigeriana).

Bachelet agradeció los resultados de la encuesta. A través de un correo enviado al medio por la embajada de Chile ante la ONU, expresó sentirse “muy honrada por el apoyo recibido”. Añadió que “es fundamental que las mujeres estén presentes en todos los espacios de toma de decisiones”.